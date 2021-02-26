Актер из фильма «Ворошиловский стрелок» Голоднов скончался на 73-м году жизни

Москва, 26 февраля. Актер Ярослав Орляченко сообщил через соцсеть о смерти своего коллеги Вячеслава Голоднова. Погибший известен ролью в культовом фильме «Ворошиловский стрелок».

Голоднову было 72 года. Около 15 лет он отдал Калужскому драмтеатру. Помимо указанной выше ленты, он отметился участием в фильмах «Шериф» и «Танкисты своих не бросают».

По словам Орляченко, его коллега был крайне энергичным человеком, отличавшимся артистическим мастерством. Кроме того, он был отличным семьянином. Автор публикации констатировал, что сложно осознавать потерю друга.