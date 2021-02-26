Неспроста говорят, что у кота внутри теплота. Эти четвероногие многих из нас радуют своим присутствием, играми и, конечно, лаской и нежностью. Им прощается многое — разбросанные игрушки, порванные шторы и даже опрокинутые вазы. А все потому, что мы их очень любим. Недавно мы выяснили, что у кошек есть свой праздник. Предлагаем узнать, когда в России отмечается День кошек, какие у этого праздника традиции, что можно подарить своему питомцу в этот необычный день.

Немного истории

Кошки давно стали верными спутниками людей. В Древнем Египте им поклонялись и считали их священными животными. На протяжении веков кошки помогали людям избавляться от вредоносных грызунов, которые разносили опасные болезни и портили запасы еды. Так что четвероногие пушистики действительно заслужили свой праздник. Так как же День кошек появился в России?

В Сети можно найти массу различных версий и историй на тему, как в России появился День кошек. По общепринятой версии первый раз об этом празднике россияне услышали в 2004 году, когда Московский музей кошки совместно с редакцией журнала и газеты «Кот и пес» организовали совместное мероприятие.

Стоит отметить, что праздник возник практически спонтанно, поэтому он, к сожалению, не удостоился места в официальном календаре государственных праздников.

В других странах День кошки отмечают в разные дни и месяцы: так, в США хвостатых принято поздравлять 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. Но все-таки всемирный праздник кошек существует и отмечается он каждый год 8 августа.

К примеру, в Великобритании в этот день хозяева кошек выходят на массовую прогулку со своими любимцами в специально открытые для них парки. А в Китае питомцев балуют новыми игрушками и вкусным угощением.

Больше всего отличились жители Австрии. Каждый год они вручают кошкам особую премию. Получить ее совсем непросто: для этого на протяжении года нужно хорошо себя вести, ничего не раскидывать и, конечно, охранять склады от коварных грызунов. Отличившихся мурлык со временем отправляют на заслуженную пенсию, которую «выплачивают» молоком, бульоном, мясом и, конечно, теплом и заботой.

Делаем подарок питомцу

Как бы странно это ни звучало, но любители кошек нас точно поймут — на День кошек можно сделать своему питомцу приятный сюрприз. Тут каждый любящий хозяин изворачивается по-своему.

Любимцу в качестве презента можно преподнести парочку новеньких игрушечных мышей. Еще лучше, если внутри будет кошачья мята или звенящие бубенчики. Ведь тогда игра точно станет увлекательной и веселой.

Также присмотритесь к уютному и теплому домику, где ваш питомец сможет спокойно отдыхать и чувствовать себя комфортно. А если у вас дома живет любопытная кошка, то ей точно придется по душе рюкзак с иллюминатором, который позволит хвостатому делать небольшие вылазки вместе с двуногим другом.

Также отличным подарком станет когтеточка. Сейчас в зоомагазинах можно найти самые разные варианты: настенные и напольные модели, столбики с домиками и даже когтеточки в виде палаток с висящими помпонами. Все зависит от интерьера вашего дома и от предпочтений четвероногого виновника торжества.

Вам никто не запрещает приготовить для питомца праздничный ужин. Однако такой вариант больше подходит кошкам, которые привыкли есть натуральный корм. В остальных случаях лучше не экспериментировать и обойтись парочкой кусочков кошачьего лакомства, которое можно купить в любом зоомагазине.

Если у вас пока нет кошки, праздник — это прекрасный день, чтобы наконец решиться и завести себе пушистого друга. Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать — никогда не поздно помочь приюту для животных. Купите корм, лекарства, одеяла и игрушки — так вы сможете порадовать не одну кошку, а сразу десяток котеек, сделав этот день для них по-настоящему радостным и добрым.

В любом случае каждый пушистый комочек в наших домах и на улицах заслуживает ласки, доброты и бережного отношения. А День кошек — это лишний повод показать им свою любовь и заботу. Не упускайте этот драгоценный шанс!