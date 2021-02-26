«Аэрофлот» пока не подтвердил планы по вводу негарантированных билетов

Москва, 26 февраля. Администрация «Аэрофлота» опровергла информацию о намерении ввести негарантированные билеты, заявил представитель авиакомпании Михаил Демин.

Руководство авиакомпании рассматривала такое нововведение прошлой весной, чтобы пассажирам было комфортнее пользоваться услугами «Аэрофлота» в случае массового изменения расписаний, подтвердил Демин. Сейчас такие планы не стоят на повестке дня у авиаперевозчика, уточнил он.

Согласно предложенной инициативе, негарантированные билеты давали бы пассажирам возможность самостоятельно выбирать дату рейса. Такое нововведение могут рассмотреть после окончательного восстановления авиасообщения, уточнили в «Аэрофлоте».