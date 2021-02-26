Названы способы возращения потерянных вещей в аэропортах России

Москва, 26 февраля. Потерявшие в российском аэропорту вещи путешественники могут вернуть несколькими способами. О главных из них рассказали в АТОР.

Необходимо обратиться в отдел розыска багажа (есть электронная почта) и рассказать о своей потере. В письме нужно описать предмет, прикрепить фото, оставить контактные данные, а также выяснить, как забрать вещь, если ее уже нашли.

АТОР представил сообщение сотрудника отдела, который нашел утерянную пассажиром ценную вещь. В сообщении, в частности, отмечалось, что первые два дня вещь хранится бесплатно, на третий день взимается плата в размере 249 рублей и 42 рубля за каждые последующие сутки.

«Им потребовались бы копии документов владельца вещи (паспорта, посадочного талона или распечатки электронного билета пассажира), а также рукописное письмо-доверенность с указанием подробного описания потерянной вещи: серийный номер/форма/содержимое/иные отличительные черты», — указано в сообщении АТОР.

Также можно оформить доставку, но она будет платной. Стоимость такой услуги не превышает тысячи рублей.

В столичном аэропорту Домодедово появился информационный центр для туристов. Опытные экскурсоводы помогут гостям Москвы составить маршрут по городу.