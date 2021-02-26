Новое пассажирское судно «Адмирал Невельской» отправилось на Сахалин

Южно-Сахалинск, 26 февраля. Построенное в Санкт-Петербурге новейшее грузо-пассажирское судно «Адмирал Невельской» ушло в плавание на Сахалин через Суэцкий канал.

Построенный корабелами Санкт-Петербурга грузо-пассажирский лайнер «Адмирал Невельской» спустили на воду, и корабль отправился в плавание на Сахалин. Путь судна пролегает по южным берегам — через Суэцкий канал.

Планируется, что судно достигнет берегов Сахалина в апреле этого года, а в мае корабль будет курсировать между Сахалином и Курильскими островами. Островитяне неоднократно заявляли, что хотели бы иметь возможность комфортно путешествовать по области. Близится лето, сезон отпусков, поэтому не только надежное авиасообщение но и морское будет актуально. Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Недавно Правительство Сахалина объявило о тендере на подготовку строительства новой дороги. Планируется, что трасса соединит южную и северную части острова.