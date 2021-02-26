Адвокат Михеева перечислила причины для увольнения одним днем

Москва, 26 февраля. Увольнение за один день возможно, но все зависит от того, кто является инициатором разрыва рабочих отношений. Об этом заявила юрист Ирина Михеева.

Основания для увольнения сотрудника по инициативе работодателя одним днем перечислены в статье 81 ТК РФ. По словам юриста, в основном они касаются случаев грубого нарушения со стороны работника.

Работодатель, например, может расторгнуть трудовые отношения, если сотрудник грубо нарушает свои обязательства, не соответствует занимаемой должности из-за отсутствия квалификации по результатам аттестации, а также систематически отказывается выполнять обязательства.

«Трудовое законодательство требует, чтобы работодатели выплачивали работникам все суммы в день увольнения — заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск; другие выплаты», — сказала адвокат в беседе с агентством «Прайм», добавив, что выходное пособие сотрудник не получит.

Если уволиться в один день хочет сам сотрудник, то ему необязательно отрабатывать две недели при некоторых обстоятельствах. Например, если он зачислен в учебное заведение, вышел на пенсию, имеет серьезные проблемы со здоровьем.

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