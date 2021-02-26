Иностранцы поделились впечатлениями от российской вакцины «Спутник V»

Москва, 26 февраля. Вакцинация препаратом «Спутник V» массово проводится в России. Разработкой российский ученых могут привиться и иностранцы.

Некоторые приезжие финны, которые работают на территории РФ, уже привились вакциной. Они поделились своими впечатлениями и опытом с финским изданием Ilta-Sanomat. По их словам, если гражданин другой страны придет на вакцинацию в медицинский пункт, то он обязательно получит прививку.

«Я не слышал, чтобы кому-то отказали в вакцинации», — рассказывает Яри Юмппонен (Jari Jumpponen), глава представительства East Office of Finnish Industries в Москве.

Кроме того, в разных районах Москвы появились пункты вакцинации, в которых можно просто встать в очередь за препаратом. Так, получить прививку можно в ГУМе на Красной площади и после процедуры съесть мороженое. Вакцинация, по словам Юмппонена, бесплатная.

Положительные эмоции от процедуры получил и генеральный директор строительной компании YIT в Санкт-Петербурге Теему Хелпполайнен (Teemu Helppolainen). Он заявил, что о эффективности российского препарата даже не сомневался.

«На самом деле, я ждал, когда она появится в Петербурге. Я исходил из того, что раз какой-то препарат официально одобрили, значит он безопасен», — заметил финн.

Положительные отзывы о российской вакцине появляются в разных зарубежных СМИ. Так, швейцарские журналисты указали, что «Спутник V» стал настоящим экспортным хитом.