Цена на подсолнечное масло будет стабильной до осени

Москва, 26 февраля. Производители готовы до августа не повышать стоимость подсолнечного масла и отпускать продукцию ритейлерам по цене 95 рублей за один литр.

В Масложировом союзе отметили, что альтернативой повышения цены может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В этом случае производители могут потерять существенные средства.

Осенью корпорации пересмотрят ценник на товар, возможно, понизив его. Производители ожидают, что урожайность подсолнечника в текущем году будет выше, благодаря чему себестоимость сбора сырья будет дешевле. По этой причине стоимость бутылки масла может составить примерно 80 рублей.

Согласно данным Росстата, производители значительно сократили выпуск подсолнечного масла и сахара по итогам первого месяца 2021 года.