США нанесли авиаудар по Сирии. События дня. ФАН-ТВ

США нанесли авиаудар по Сирии Пентагон подтвердил удар по проиранскому ополчению в Сирии по указу президента США Джо Байдена. Здания на границе были уничтожены, несколько человек погибли. В заявлении Пентагона отмечается, что принятые меры были направлены на деэскалацию ситуации в восточной Сирии и Ираке. Уточняется, что авиаудар был совершен в ответ на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что американские военные опирались на разведывательную информацию иракской стороны и уверены в точности нанесенного удара.

Минобороны опровергло использование Арменией «Искандеров» в Карабахе Российские ракетные комплексы «Искандер» в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике силами Армении не применялись. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По словам Конашенкова, в Минобороны были удивлены заявлению армянского политика. Как полагают в ведомстве, Пашиняна, возможно, ввели в заблуждение по поводу использования комплексов «Искандер» в ходе конфликта. Как подчеркнули в Минобороны России, весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.

В Среднеуральском женском монастыре проводят обыск Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и другие следственные действия в рамках возбужденных уголовных дел в Среднеуральском женском монастыре, который продолжают удерживать сторонники арестованного низложенного схимонаха Сергия (Романова), задержанного в ходе предыдущих следственных мероприятий в обители 29 декабря 2020 года. Бывшему схиигумену предъявили обвинения по трем статьям УК РФ. Романову было запрещено служить в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. Позднее церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, а затем отлучил от церкви.