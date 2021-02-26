Певец Робби Уильямс станет героем фильма режиссера Майкла Грэйси

Лондон, 26 февраля. Биографичекий фильм о британском певце Робби Уильямсе снимет режиссер и автор мюзикла «Величайший шоумен» Майкл Грейси. Съемки фильма начнутся летом 2021 года.

Байопик расскажет о творческой жизни певца и о пути Уильямса к успеху и славе. Картина выйдет под названием Better Man («Лучший мужчина»). Режиссер оставляет интригу, не раскрывая детали будущей ленты.

«Каким образом мы покажем Робби в фильме, это пока большой секрет. Я хочу создать оригинальный образ», — рассказал Грейси.

Дата релиза и актерский состав биографической киноленты пока не уточняются.

Недавно голливудский инсайдер Дэниел Рихтман рассказал о возможном продолжении «Терминатора». Зрители вновь смогут увидеть на экранах актера Арнольда Шварценеггера в образе киборга-убийцы из будущего.