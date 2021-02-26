Многодетные семьи в России получат новые права на ежегодный отпуск

Москва, 26 февраля. Многодетные родители смогут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ приняты Госдумой в третьем чтении.

Новая мера поддержки распространяется на семьи, в которых воспитывается трое и больше несовершеннолетних детей. Возраст младшего из них не должен превышать 14 лет. Изменения вступают в силу с 1 марта. Аналогичные правила действовали и раньше, однако они касались родителей, детям которых еще не исполнилось 12 лет.

Пенсионеров в России ждет повышение пенсии с 1 апреля. После индексации выплат на 2,6% их средний размер составит 9,9 тысячи рублей — социальная пенсия, 16 тысяч рублей — социальная пенсия детям-инвалидам и 11,5 тысячи рублей — инвалидам с детства.