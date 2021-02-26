Роспотребнадзор: Ситуация с COVID-19 в России находится на этапе стабилизации

Москва, 26 февраля. Заболеваемость COVID-19 в последние две недели идет на спад. Об этом рассказала представитель ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

На данный момент наблюдается тенденция уменьшения числа бессимптомных носителей вируса. Кроме того, количество регистрируемых случаев заболевания упало приблизительно в три раза, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

«В последние недели количество регистрируемых случаев уменьшилось примерно в три раза. Соответственно, снизилось и количество людей с бессимптомными формами инфекции. Так что можно сказать, что в некотором роде люди действительно стали реже болеть коронавирусом — как с клиническими проявлениями заболевания, так и без таковых», — рассказала Пшеничная.

По словам специалиста, эпидемиологическая ситуация в стране находится в фазе стабилизации. Благодаря вакцинации и соблюдению мер предосторожности, удалось снизить индекс распространения вируса более чем в 90% субъектах России.

Пока в России идет массовая вакцинация от коронавируса, все больше стран одобряют отечественный препарат против COVID-19 «Спутник V». Так, недавно регулятор Вьетнама одобрил российскую разработку и ведет переговоры о поставке лекарства.