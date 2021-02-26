Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Диетолог Пол дала советы начинающим худеть людям

Диетолог Пол дала советы начинающим худеть людям

Вашингтон, 26 февраля. Людям, решившим сбросить вес, не стоит резко сокращать количество потребляемых калорий, поскольку это может спровоцирвоать срыв уже через неделю, рассказала диетолог Рейчел Пол.

Жесткие ограничения спровоцируют набор лишнего вес и человек «психологически сломается». Диетолог считает, что сбалансированное питание и умеренное сокращение калорий принесет куда больше пользы.

Пол рекомендовала ставить реальные и достижимые цели, чтобы можно было быстрее добиться результата. В лучшем случае необходимо составить план питания и избавиться от вредных продуктов в холодильнике.

Помимо этого, вместо отказа от углеводов, можно просто уменьшить объем порции. Также следует определить время, когда возникает тяга к еде. В этот промежуток будет полезно устроить перекус орехами, греческим йогуртом или творогом.

Недавно диетологи рассказали о замене вредных продуктов на полезные. Например, сладкие напитки можно заменить простой водой, а конфеты — фруктами.

Новости партнеров