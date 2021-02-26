Интерпол в Испании задержал доктора Блюма по делу о хищении 29 млн рублей

Мадрид, 26 февраля. Генеральный директор НИИ Евгений Блюм, который находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве, задержан Интерполом в Испании, сообщила представитель СК Светлана Петренко.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий» Евгения Блюма по факту хищения мошенническим путем денежных средств сноубордистки Марии Чаадаевой. Он обманом выманил средства у спортсменки под предлогом оказания услуг по реабилитации.

По сообщению НЦБ Интерпола МВД России Блюм 11 февраля 2021 года задержан полицией Мадрида на территории Испании. В связи с этим собраны все нужные материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для законного уголовного преследования.

Ранее следствие установило, что Блюм, являясь доктором медицинских наук, воспользовался посттравматическим состоянием спортсменки после полученной на соревнованиях в феврале 2014 года травмы позвоночника. На территории Королевства Испания он убедил заключить с ним договор на оказание услуг по реабилитации стоимостью более 29 млн рублей. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей спортсменки не восстановились. При полученной травме возможность ходить нельзя восстановить реабилитационными мероприятиями.