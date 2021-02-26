Палеонтологи раскопали в пустыне Кызылкум останки неизвестного динозавра

Москва, 26 февраля. Группа палеонтологов из России и США нашла останки неизвестного динозавра во время раскопок в пустыне Кызылкум на территории Узбекистана.

Ученые раскопали часть хвоста динозавра. Они считают, что речь идет об останках неизвестного ранее вида завроподов. Палеонтологи уже дали ему название — Dzharatitanis kingi.

При жизни у этого динозавра, как считают ученые, было массивное туловище, длинная шея, маленькая голова и острые зубы. Судя по размеру кости, он был от 15 до 20 метров в высоту. Исследователи считают, что место находки могло быть центром обитания подобных завроподов.

Ученые ранее нашли очередное доказательство гибели динозавров из-за падения на Землю гигантского астероида. Во время изучения известковых раковин морских водорослей фораминифер, они обнаружили, что кислотная среда в океане на границе мелового и палеогенового периодов изменилась внезапно.