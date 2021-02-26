Заболевшим ОРВИ после первого этапа прививки от COVID-19 дали план действий

Москва, 26 февраля. Вакцину «Спутник V» вводят в два этапа с интервалом в несколько недель. Что делать, если в этот период привитый заболел, рассказал СМИ вирусолог Николай Крючков.

Если человек простыл, то схема лечения обычная: прием жаропонижающих препаратов при высокой температуре и обильное питье. Только после того, как пройдет острый период ОРВИ и температура придет в норму, можно сделать вторую прививку от коронавируса. Ничего страшного не произойдет, если сделать «отсрочку» на одну–две недели, уточнил Крючков.

«О дате повторной инъекции лучше договориться с вашим вакцинологом. Эта процедура будет перенесена на более поздний срок, до вашего полного выздоровления», — поддержал мнение коллеги вирусолог Александр Чепурнов.

Институт иммунологии и физиологии РАН предупредил об угрозе сочетания эпидемии гриппа и коронавируса в России. По словам специалистов, уже встречались случаи, когда переболевший COVID-19 пациент приходил на прием с простудой.