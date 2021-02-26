Новая дорога соединит юг и север Сахалина

Южно-Сахалинск, 26 февраля. Правительство Сахалина объявило о тендере на подготовку строительства дороги для соединения трасс из Южно-Сахалинска в Оху и Холмск.

Трасса, как ожидается, позволит уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть и экологию города. Также дорога станет альтернативным маршрутом для транзитных большегрузов.

Примерная стоимость проекта оценивается в 9 млрд рублей. Пока останется неизвестным маршрут дороги, которая соединит города Сахалинской области.

В конце прошлого года прошел День открытых дверей Сахалинской области для инвесторов туристических проектов. Ожидается, что в ближайшие годы в развитие туризма могут вложить 15 млрд рублей.