«Аэрофлот» предложил ввести в России новый тип авиабилетов

Москва, 26 февраля. В авиакомпании «Аэрофлот» предложили ввести новый тип тарифа — «негарантированные» билеты. Письмо направлено главе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимиру Тасуну.

Предложенный «Аэрофлотом» тариф предлагает билеты, по которым перевозчик может самостоятельно менять дату, рейс, маршрут перелета, класс обслуживания без учета мнения пассажира. При этом можно рассчитывать на компенсацию до 30 тысяч рублей за неудобства.

Однако не во всех случаях пассажиры смогут получить компенсацию. Так, например, выплат не будет если авиакомпания не менее чем за две недели предупредит пассажира об изменениях, указывают «Ведомости».

В Минтрансе идея ввести «негарантированные» билеты не будет рассматриваться до полноценного восстановления авиасообщения. Согласно данным за январь, пассажиропоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упал на 38%.