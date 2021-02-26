На одну противоправную публикацию в социальной сети Twitter приходится 10465 пользователей, Facebook — 12180, Instagram — 22564. К такому выводу пришли члены Общественной палаты и Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ, выявив в результате специального исследования основных нарушителей российского законодательства.

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«У нас получился антирейтинг соцсетей, которые позволяют распространяться запрещенной информации — о наркотиках, экстремизме, детской порнографии, — рассказала в видеоинтервью корреспонденту ФАН член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина. — Они абсолютно не готовы работать с Россией, российскими органами власти, не реагируют на жалобы пользователей. Живут своей жизнью».

Исследователи изучили контент соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, YouTube, Twitter и Instagram, в том числе — на основе данных Mediascope и statista.com.

«Они испытывают наше терпение. Возникает вопрос, насколько оно безгранично к социальной сети, которая давно не является популярной в нашей стране? Нас просто провоцируют, задирают, — заявил зампредседателя комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич. — Попытки договориться и угрозы не работают. Работает только неотвратимость наказания. В данном случае — это реальная угроза доходам. Она может заставить IT-компании идти навстречу».

Общественники утверждают: чтобы заставить иностранные IT-площадки в России соблюдать закон, нужно бить по их карманам.

«В Германии за распространение запрещенного контента только за один случай штрафы составляют от 500 тысяч евро до 50 миллионов евро. В Австрии — от 500 тысяч до 10 миллионов евро, — констатировала Екатерина Мизулина. — При этом эти страны говорят, что нужно увеличивать эти штрафы и оборотные штрафы от общемировой годовой прибыли этой компании от 4 до 20%. А у нас в КоАП РФ есть планка в 60 миллионов рублей плюс оборотные штрафы. Надо эти штрафы повышать».

В России 1 февраля вступил в силу новый закон о самоцензуре соцсетей. Гендиректор АНО «Институт научно-общественной экспертизы» Сергей Рыбальченко выразил надежду, что его правоприменительная практика позволит выработать эффективные решения по регулированию работы иностранных IT-платформ на территории страны. Однако в Роскомнадзоре заявили: принятый закон не заработает, пока не будут созданы необходимые подзаконные акты.

«Закон предусматривает принятие семи подзаконных актов: пяти ведомственных и двух правительственных. Правительством подготовлен график и сроки установлены: второй квартал текущего года. Пока они не будут приняты, мы не можем исполнять закон на правовых основаниях», — сказал начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

В первую очередь, по его словам, не сформированы методика определения посещаемости соцсетей и порядок взаимодействия Роскомнадзора с их владельцами.

«Мы призываем Роскомнадзор к более решительным действиям. Не медлить с реализацией этого закона, иначе все обращения граждан и родителей, которые мы получаем, мы будем направлять вам ежедневно, непосредственно в Роскомнадзор, — отметила Екатерина Мизулина. — Также нам придется делать антирейтинг госорганов, которые лояльны к IT-компаниям на территории России, позволяют им не соблюдать действующее законодательство, не платить налоги и заниматься беспределом, который мы сейчас видим».

Евгений Зайцев пообещал, что ведомство будет участвовать в формировании рейтинга нарушителей среди интернет-платформ, и «использует в работе» материалы исследования.

«Такой рейтинг хорош, когда он систематичен и в него вкладываются серьезные ресурсы, — выразил свое мнение член СПЧ Игорь Ашманов. — Такого рода рейтинг должен быть проектом технологическим и правоприменительным, а не медийным. Он должен делаться не для публикаций, а для того, чтобы этих гадов заставить реально зачищать свое пространство или уходить из нашей страны».

Авторы антирейтинга намерены проводить исследование каждый месяц и совершенствовать методику, увеличивая количество критериев и анализируемых материалов.

«Чтобы отследить все нарушения, которые осуществляют эти платформы, необходимо обработать большой объем данных с помощь искусственного интеллекта. В России есть такие технологические возможности. Я думаю, что в итоге мы придем к тому, чтобы подключить их к ведению этого рейтинга», — сказала корреспонденту ФАН Екатерина Мизулина.

Ранее Twitter заблокировал 100 аккаунтов, связанных с Россией. Роскомнадзор (РКН) потребовал от соцсети объяснить причины ограничения доступа. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости выработать правила регулирования социальных сетей на национальном и международном уровнях.