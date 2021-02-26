Медведи Сахалинского зоопарка «поприветствовали» друг друга после спячки

Южно-Сахалинск, 26 февраля. Косолапые Ваня, Маша и Юля из Сахалинского зоопарка вышли из спячки и окончательно перешли на весенний режим.

Примерно неделю зоологи наблюдали за постепенным пробуждением бурых медведей. В это время они подготавливали для животных вольер — расчищали его от снега. Хищники залегли в спячку в начале декабря.

Медведи, проснувшись, решили «поздороваться» друг с другом после долгой спячки. В 2020 году такое приветствие состоялось 17 февраля. Специалисты отметили, что разные даты пробуждения нормальны для животных Сахалинского зоопарка.

Немного раньше в берлогу отправилась Ежа — представительница гималайской породы. Медведица пока еще находится в дреме и должна проснуться в марте или начале апреля.

Недавно зоопарк в Пензе обзавелся редким черным аистом. Кроме пензенского зверинца пополнением может похвастаться и Екатеринбургский зоопарк. Там на свет появился второй детеныш кенгуру Хагена.