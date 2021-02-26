Адвокат Миронов назвал популярные способы обмана россиян с ипотекой

Москва, 26 февраля. Мошенники могут позвонить владельцу ипотечного кредита и представиться сотрудниками банка. О таком способе обмана рассказал член коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Аферист под видом банковского сотрудника связывается с плательщиком. Затем он просит внести ипотечную оплату, но по другим реквизитам. Такое решение мошенник может объяснить техническим сбоем в работе системы кредитной организации или сослаться на новые требования Центробанка, передает «Прайм».

«Банки никогда не звонят клиентам с просьбами осуществить платеж по иным реквизитам», — напомнил адвокат.

В случае подобного звонка эксперт советует сразу бросать трубку. Любые изменения в договоре с кредитной организацией вносятся только при личном присутствии и согласии плательщика.

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