Саратовских полицейских осудили за превышение полномочий и взятку в 4000 рублей

Саратов, 26 февраля. Суд вынес приговор в отношении двух бывших сотрудников полиции. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий и получении взятки. Один из осужденных проведет в колонии общего режима три года, второй — три с половиной.



8 декабря 2019 года полицейские попросили двух мужчин, находящихся в состоянии опьянения, проследовать в стационарный пункт полиции. Один из них стал возмущаться и получил удар кулаком от сотрудника правоохранительных органов. Задержанные попросили их отпустить, за что один из полицейских потребовал 4000 рублей. Мужчины согласились на просьбу и сняли деньги с карточки.



Юридический консультант Валерий Трофимов рассказал корреспонденту ФАН, что сотрудники полиции сейчас находятся под особенно пристальным контролем.

«Заметили, сколько новостей о задержании полицейских и судах над ними? По всей видимости, в МВД серьезно озаботились поддержанием чести мундира. Это хорошие новости. Теперь каждый сотрудник органов трижды подумает, прежде чем решит нарушать закон», — отметил эксперт.

Ранее саратовский заключенный хотел выйти на свободу с помощью взятки тюремному врачу. Общая сумма предполагаемой взятки должна была составить 30 тысяч рублей.