Кинолог Голубев указал на главные причины появления агрессии у собак

Москва, 26 февраля. Собаки не бывают агрессивными от природы. Злость у питомца может появиться со временем, если его никто не воспитывает, заявил кинолог Владимир Голубев.

Появление агрессии у собак связано с одной из пяти главных причин. Речь идет о боли, необходимости самозащиты, страхе, психологической травме или гормонах. Первоисточником всех причин, по мнению президента Российской кинологической федерации, является страх.

«Страх за безопасность, страх потери ресурсов, страх наказания или боли. Иногда неправильное поведение хозяина или проблемы со здоровьем могут вызывать такую реакцию», — подчеркнул Голубев в беседе с РИА Новости.

Кинолог Голубев также призвал владельцев собак не проецировать на них свои пищевые привычки. Он выступил против перевода питомцев на веганское питание.