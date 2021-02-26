Изучающая коронавирус лаборатория Оксфорда подверглась хакерской атаке

Лондон, 26 февраля. Биолаборатория Оксфордского университета, которая изучает коронавирус, подверглась хакерской атаке. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Специалисты, ликвидировали проблему и сейчас занимаются расследованием. В пресс-службе заверили, что инцидент не повлиял на клинические исследования, проводимые в университете.

По информации Forbes, злоумышленники пытаются продать похищенную из оксфордской лаборатории информацию. В качестве подтверждения факта взлома хакеры показывали снимки компьютерного экрана с базой данных.

Все страны мира активно изучают новый тип коронавируса. Специалисты проводят разные исследования, чтобы выявить ключевые характеристики и особенности инфекции. Британские ученые недавно установили, сколько вирус живет на одежде.