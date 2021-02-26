Алена Свиридова поделилась простым рецептом молодости

Москва, 26 февраля. Российская певица Алена Свиридова, которая в следующем году отметит 60-летие, рассказала, как ей удается выглядеть моложе своих лет.

Звезда эстрады призналась, что следует определенным правилам и старается вести здоровый образ жизни. С каждым годом это дается все тяжелее, потому что метаболизм замедляется. Певице все равно удается сохранять вес на отметке 60 килограммов. За это приходится жертвовать сладким и мучным.

Активные прогулки и танцы входят в перечень любимых занятий Свиридовой. Главным же рецептом молодости она считает закаливание. Артистка каждый день обливается холодной водой и советует всем брать с нее пример.

«Вроде все знают, но никто это не делает», — подчеркнула Свиридова.

Певица также призналась, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Она при этом ничего не имеет против косметических процедур, включая инъекции ботокса.

Свиридова недавно призналась, что ее часто называют «самой интеллектуальной русской певицей». Откуда появилось это прозвище, она не знает, но предположила, что организаторы концертных выступлений просто не знают к какой «категории» отнести исполнительницу хита «Розовый фламинго».