Минздрав Вьетнама согласовал применение «Спутника V»

Ханой, 26 февраля. Российская вакцина против коронавирусной инфекции разрешена к использованию во Вьетнаме. Местный регулятор согласился одобрить два препарата от COVID-19.

Совет по регистрации лекарственных препаратов Министерства здравоохранения Вьетнама разрешал применение вакцины AstraZeneca. Однако теперь на территории государства будет использоваться и российский препарат «Спутник V».

В настоящий момент во Вьетнаме продолжаются переговоры о поставке лекарства от коронавируса из России. Помимо этого, власти обсуждают поставку вакцины от компании Pfizer. Ханой ожидает поставку в 30 миллионов доз вакцин к 2022 году.

Кроме того, 26 февраля первые дозы российского препарата от коронавируса «Спутник V» были доставлены в Сан-Марино. Вакцинацию можно пройти на добровольной основе.