Экономист Кикевич раскрыл способ накопления пенсии в 100 тысяч рублей

Москва, 26 февраля. Инвестиции являются наиболее надежным способом долгосрочного накопления. Об этом заявил консультант-методист по финансовой грамотности Сергей Кикевич.

Банковские депозиты не защищены от инфляции, поэтому россиянам не следует ими пользоваться для достижения долгосрочных целей. Чтобы понять, как накопить на достойную пенсию, необходимо определиться со сроком инвестирования, знать, какую сумму хочет получать человек каждый месяц и срок дожития, передает телеканал «360».

«У молодежи в запасе 20-30 лет, время работает на них. Сегодня вложили тысячу рублей, через 20 лет получили серьезную сумму. Капитализация процента называется социальным лифтом потому, что она действительно делает чудеса, но на длинных сроках», — отметил Кикевич.

Начинать инвестиции можно с нуля, если ежемесячно вкладывать под 15% по 10 тысяч рублей, то через 20 лет человек может накопить 20 миллионов рублей. Экономист отметил, что пополнять счет необходимо регулярно и стабильно.

Ранее ФАН сообщил о желании большинства российских граждан получать корпоративные выплаты. Основная часть опрошенных хотела бы, чтобы им платили минимум 30 тысяч в месяц.