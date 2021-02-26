Украинские солдаты наехали на гражданский автомобиль во время ротации в Донбассе

Донецк, 26 февраля. Солдаты из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ во время передислокации на боевой машине пехоты наехали на гражданский легковой автомобиль.

Водитель транспортного средства получил множественные травмы, ушибы. Об этом на пресс-конференции рассказал официальный представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что даже после наезда украинские солдаты не стали останавливаться. Проезжавшие мимо водители доставили пострадавшего в больницу. Там ему уже оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Подобные инциденты не единственная угроза для мирного населения Донбасса. За минувшие сутки четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики подверглись обстрелам со стороны украинских силовиков. Применялись орудия боевых машин пехоты, стрелковое оружие и различного типа гранатометы.