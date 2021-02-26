Участок алтайской трассы Алейск — Чарышское перекрыли из-за метели

Горно-Алтайск, 26 февраля. Движение автомобилей временно ограничено на участке трассы Алейск — Чарышское в Алтайском крае. Причиной такого решения стала плохая видимость на дороге.

Сейчас в регионе наблюдается сильный ветер, сопровождаемый осадками в виде снега. В связи с этим было принято решение о перекрытии движения по участку дороги от села Новокалманка Усть-Калманского района до села Алексеевка Чарышского района, говорится на сайте регионального минтранса.

Водителей по возможности просят отказаться от дальних поездок. Спасатели призывают автомобилистов соблюдать внимательность, скорость движения и интервал между машинами. Если избежать ЧП не удалось, то необходимо обратиться в экстренные службы.

В Дагестане за несколько дней произошло свыше 150 ДТП, в которых погибли семь человек. В регион пришли сильные морозы и метель, однако погодные условия не повлияли на дорожную ситуацию.