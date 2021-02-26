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Алена Апина просидела в шкафу на собственной свадьбе

Алена Апина просидела в шкафу на собственной свадьбе

Москва, 26 февраля. Известная певица Алена Апина после первого неудачного брака вышла замуж за Александра Иратова. По ее словам, это было сделано для «галочки».

Певица, встретив Александра, почти сразу начала жить вместе с возлюбленным. Для нее — провинциальной девушки — было важно «почувствовать себя замужем». Иратову, по словам исполнительницы, было не нужно это, и он всегда хотел доставить только себе удовольствие.

«О том, что для меня так жить — без штампа — не комфортно, он понял только через три года. Я всячески его подводила к этому. Потом Таня Овсиенко вышла замуж, я была у нее на свадьбе свидетелем, и после этого сказала: «А мы?» И он согласился, чтобы я отвязалась. Это не было великим событием, просто для «галочки», — сказала Апина в эфире программы «Судьба человека».

 

Будущий супруг договорился с ЗАГСом, и через три дня у Апиной и Иратова была свадьба. Влюбленные позвали друзей и родственников, «собрали все с миру по нитки» и пошли в ресторан.

«Андрюша Державин меня спрятал где-то на кухне в ресторане, но никто не среагировал, все дружно продолжали выпивать за здоровье жениха и невесты. А я там сидела полчаса. В каком-то шкафу. Потом я вышла, а они говорят: «О, а где ты была?» Саша просто забыл про меня. А традиция же есть, надо было ее выполнить», — сказала артистка.

Свадьба состоялась в 1993 году. Влюбленные прожили вместе более 20 лет. У Апиной и Иратова благодаря суррогатной матери в 2001 году родилась дочь Ксения. В 2017 году пара рассталась.

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