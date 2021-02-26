Физик Семенов предрек МКС судьбу станции «Мир»

Санкт-Петербург, 26 февраля. Международная космическая станция уже выработала свой ресурс. Металл, из которого состоит корпус МКС, износился, заявил физик Александр Семенов.

Станция, рассчитанная на 15 лет работы, была введена в эксплуатацию в 1998 году. Процесс появления новых трещин в ее корпусе, по словам заведующего кафедрой физической электроники и технологии СПбГЭТУ «ЛЭТИ», неизбежен и необратим.

«Примерно те же процессы привели к разрушению «Мира». Срок его службы продлевали до тех пор, пока было возможно как-то залатать повреждения», — подчеркнул физик в беседе с «Известиями».

Чтобы восстановить свойства уставшего металла, нужна переплавка. Необходимо полностью заменить весь корпус аварийного модуля МКС, но такой возможности нет, добавил Семенов.

Экипаж Международной космической станции недавно провел временную изоляцию возможных мест утечки кислорода. Об этом рассказали в пресс-службе Роскосмоса.