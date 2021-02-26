Сильное потепление ждет жителей нескольких регионов Сибири

Москва, 26 февраля. Весенняя погода придет в Омскую, Томскую, Новосибирскую и Кемеровскую области в начале марте. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Воздух в этих регионах прогреется до значений на восемь–десять градусов выше климатической нормы. Сейчас в указанных областях стоят сильные морозы, а столбик термометра достигает отметки в минус 30 градусов в ночное время. Потепление там ожидается в уже в первые два дня марта, цитирует синоптика ТАСС.

Ночью в регионах Сибири потеплеет до восьми–15 градусов ниже нуля. Днем столбик термометра будет достигать нулевых значений. В настоящее время погода там на 12 градусов ниже климатической нормы.

Капризная погода ждет жителей Мордовии в ближайшие несколько дней. Сильная метель вечером 25 февраля уже на следующий день сменится резким потеплением до плюс трех градусов.