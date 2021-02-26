Вера Брежнева жестко ответила подписчику на оскорбление Константина Меладзе

Москва, 26 февраля. Пользователь Сети назвал супруга певицы Веры Брежневой Валерия Меладзе «стариком» и упрекнул артистку в связи с композитором.

Брежнева разместила в своем Instagram видео с очередного выступления и призналась, что гордится проделанной работой. Не все подписчики положительно отреагировали на «детище» певицы, многие упрекнули ее в исполнении одной и той же композиции уже много лет. Артистка не стала молчать и отметила хейтерам лично.

«Жила была девушка золотистые косы, жила была со стариком…» — перефразировал текст песни подписчик.

Певица связала поток критики в ее адрес с весенним обострением. Она обратила внимание, что позволяют себе гадости «зрелые женщины» или «одинокие мужчины».

«Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?» — ответила обидчику Брежнева.

Комментаторы удивились, что певица лично отвечает на многие сообщения. Артистка подтвердила это и добавила, что обладает острым юмором, поэтому некоторые ее ответы могут показаться резкими.

Ранее Вера Брежнева рассказала о семейной жизни с Валерием Меладзе. Она призналась, что жить с гениями трудно, но за годы она научилась «сглаживать углы».