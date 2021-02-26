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Вера Брежнева жестко ответила подписчику на оскорбление Константина Меладзе

Вера Брежнева жестко ответила подписчику на оскорбление Константина Меладзе

Москва, 26 февраля. Пользователь Сети назвал супруга певицы Веры Брежневой Валерия Меладзе «стариком» и упрекнул артистку в связи с композитором.

Брежнева разместила в своем Instagram видео с очередного выступления и призналась, что гордится проделанной работой. Не все подписчики положительно отреагировали на «детище» певицы, многие упрекнули ее в исполнении одной и той же композиции уже много лет. Артистка не стала молчать и отметила хейтерам лично.

«Жила была девушка золотистые косы, жила была со стариком…» — перефразировал текст песни подписчик.

Певица связала поток критики в ее адрес с весенним обострением. Она обратила внимание, что позволяют себе гадости «зрелые женщины» или «одинокие мужчины».

«Юрочка, вам не дают?! Или в чем дело?» — ответила обидчику Брежнева.

Комментаторы удивились, что певица лично отвечает на многие сообщения. Артистка подтвердила это и добавила, что обладает острым юмором, поэтому некоторые ее ответы могут показаться резкими.

Ранее Вера Брежнева рассказала о семейной жизни с Валерием Меладзе. Она призналась, что жить с гениями трудно, но за годы она научилась «сглаживать углы».

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