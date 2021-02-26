Зеленский признал коррумпированность судебной системы Украины

Киев, 26 февраля. Действующая на Украине судебная система доказала собственную непригодность, утратив доверие граждан на фоне возросшей коррумпированности и неустойчивости механизма.

Властям необходимо разработать меры для восстановления авторитета суда среди простых жителей страны. «Здоровая» система является гарантией сильного государства, в котором права каждого человека находятся под защитой. Мероприятия по усовершенствованию судопроизводства — один из этапов на пути Украины в Евросоюз, отметил президент Владимир Зеленский.

«Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта организация является слишком коррумпированной и слишком шаткой», — приводит слова политика пресс-служба его офиса.

Ранее глава государства анонсировал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны по вопросам безопасности Украины. Встреча состоится 26 февраля, ее организатором назначен секретарь СНБО Алексей Данилов.