Алена Апина ответила на слухи о романе с Муратом Насыровым

Москва, 26 февраля. Певица Алена Апина всегда очень тепло относилась к коллеге Мурату Насырову. Слухи об их романе начались после совместного выступления артистов.

Инициатором таких слухов стал бывший супруг певицы Александр Иратов. Во время разговора с журналистами он заявил, что они могут писать все что угодно.

«Когда журналисты спросили его, что можно написать, он сказал — пишите что хотите. Это же такая радость для журналистов, и они оторвались по полной!» — рассказала Апина в эфире программы «Судьба человека» с телеведущим Борисом Корчевниковым.

Однако в действительности Апину и Насырова связывали исключительно дружеские отношения. Они часто виделись и общались семьями, пояснила певица. О смерти артиста Апина узнала из новостей по телевизору. Певица признается, что с трудом поверила в трагедию, так как на момент смерти Насырову было всего 37 лет.

«В последний раз я его видела когда Наташа, его жена, была беременна сыном. Они были очень счастливы — веселые, молодые, умные!» — вспоминает Апина.

Последние годы жизни Муратов страдал от нехватки работы. Он много писал и хотел, чтобы о нем вновь заговорили. Однако певцу так и не удалось вернуть былую популярность, что вгоняло его в глубокую депрессию.

«Одинокие люди внешне вполне выглядят счастливыми, и ты никогда не догадаешься, что у него внутри», — отметила певица.

В конце января Алене Апиной закрыли въезд на территорию Украины. В Киеве посчитали, что артистка может угрожать национальной безопасности страны. Вместе с Аленой Апиной в черный список Украины попала артистка Юлия Глебова.