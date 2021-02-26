Лондон, 26 февраля. Журналист Тим Макналти назвал «позором ЕС» вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри вакциной «Спутник V», пишет Express. Объединение снова доказало свою несостоятельность.

Артистка сделала прививку во время российских гастролей и подвергла критике работу ЕС по проведению вакцинации. Журналист Макналти расценил этот факт как унижение для европейских чиновников.

«В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры — все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят», — поделилась Кьюри.

Певица предложила начать поставки российской вакцины в европейские страны для восполнения дефицита препаратов и объявить начало всеобщей вакцинации. Макналти подчеркнул, что Хорватия уже готовится приобрести партию «Спутника V». Такие же переговоры с российскими представителями ведет и Словакия.

Недавно первые дозы российского препарата от коронавируса «Спутник V» доставили в Сан-Марино. Власти планируют прививать по 400 человек в день после начала поставок.