Страшное ДТП унесло жизни трех жителей Якутии

Благовещенск, 26 февраля. Авария, в которой погибли три человека, произошла в Сковородинском районе Амурской области. На автодороге столкнулись Toyota Cresta и грузовик.

По предварительной информации водитель легкового автомобиля выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. После этого он допустил столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате автоаварии погиб водитель легкового автомобиля и двое пассажиров. Все погибшие не достигли 30-летнего возраста.

На данный момент по факту происшествия проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщили в УМВД России по Амурской области.

Недавно сообщалось, что женщина погибла в лобовом ДТП при попытке скрыться от полиции в Благовещенске. Девушка на Nissan March пыталась оторваться от патруля ГИБДД, устроила аварию и скончалась от полученных травм.