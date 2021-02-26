Кадры избитого трубача «Машины времени» Дитковского появились в Сети

Москва, 26 февраля. Врачи готовят музыканта Александра Дитковского к операции. В результате нападения хулиганов он получил серьезные травмы лица.

Ближайшие дни трубач рок-групп «Машина времени» и «Квартал» проведет в больнице. Медики диагностировали у Дитковского перелом лицевой кости со смещением, передает Пятый канал.

«Они ко всем приставали, окружали машины. Хотели отнять деньги, но ничего не получили. Их несколько человек было, со всеми просто не справился», — рассказал музыкант о деталях нападения.

Ранее бывший концертный директор Роман Кузьмак связался с Александром Дитковским по переписке. Музыкант сообщил, что чувствует себя нормально.