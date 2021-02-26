Британские ученые установили время жизни коронавируса на одежде

Лестер, 26 февраля. Исследование показало время жизни коронавируса на тканях, которые используются для пошива медицинской спецодежды. В научной работе участвовали три вида ткани.

Авторами исследования стали ученые из Университета Же Монфор в британском Лестере. В качестве образцов были взяты полиэстер, хлопок и гибрид поликоттона. Эти виды тканей чаще всего используются при изготовлении рабочей одежды для врачей.

Ученые выяснили, что активность коронавируса на полиэстере сохраняется до 72 часов. На хлопке вирус живет до 24 часов, а на гибриде поликоттона его жизнеспособность сохраняется лишь шесть часов. В рамках исследования использовался штамм коронавируса HCoV-OC43. По своим характеристикам он схож с SARS-CoV-2.

Исследователи пришли к выводу, что рабочая одежда в больницах должна стираться промышленными способами. Это позволит блокировать активность коронавируса и помешает его распространению.

Международная группа ученых ранее изучила последствия COVID-19 у переболевших детей. Большинство несовершеннолетних пациентов сталкиваются с бессонницей, заложенностью носа и другими неприятными симптомами через несколько месяцев после болезни.