Молдова и Украина хотят запретить въезд машинам с номерами из Приднестровья

Тирасполь, 26 февраля. Запрет въезда на территорию Молдовы и Украины машин с приднестровскими номерами создаст в стране гуманитарные и экономические проблемы, считает политолог Сергей Широков.

Такая блокировка приведет к разрыву родственных и хозяйственных связей, объяснил Сергей Широков в эфире телеканала ТСВ. Он указал и на вероятные экономические трудности.

«Нарушается транспортная логистика контрактных коммерческих связей. Это станет и политической проблемой, которая разрушит и так не очень хороший климат, который есть сейчас и создаст новые проблемы в переговорном процессе в формате «5+2», — разъяснил политолог.

Министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев провел встречу в Молдове с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом. Руководители ведомств обсудили инициативу Кишинева и ее последствия для жителей ПМР.

Глава МИД Приднестровья рассказал, что механизм нейтральных номеров не работает, как было задумано: получить их на грузовой автомобиль и пассажирский автобус невозможно. Приднестровские водители массово сдают нейтральные номерные знаки из-за требования получить молдавское водительское удостоверение.

Одновременно с этим, правящая партия Украины «Слуга народа» разработала законопроект об уголовном преследовании граждан за сотрудничество с Россией.