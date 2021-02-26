Симферополь, 26 февраля. Недальновидность заявлений Евросоюза о принадлежности Крыма наиболее очевидна на фоне нежелания руководства ЕС побывать с визитом на полуострове и пообщаться с местными жителями.

Лидеры «европейского пространства» на протяжении семи лет вторят своим словам о непризнании Крыма российским. При этом внутренние проблемы ЕС остаются без должного внимания со стороны властей. Главе евродипломатии Жозепу Боррелю следует более серьезно относиться к систематическим нарушениям прав человека в западных странах, передает РИА Новости.

«Как говорится в пословице, в чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь», — прокомментировала позицию ЕС глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Борреля о статусе республики, назвав его неприемлемым. По ее словам, недопустимо ставить под сомнение территориальную целостность России.