Киев призвали отказаться от провокаций на Донбассе и начать прямой диалог

Донецк, 26 февраля. Киеву стоит отказаться от провокаций и начать следовать Минским соглашениям, чтобы не допустить эскалации конфликта на Донбассе, заявила полпред ДНР Наталья Никонорова.

Министр иностранных дел ДНР призвала действующие власти Киева отказаться от вооруженных и информационных провокаций и начать прямой диалог с представителями Луганской и Донецкой народных республик, чтобы цивилизованно решить все вопросы.

«Например, реальным шагом к миру стало бы согласование предложенной Республиками «Дорожной карты» по выполнению Минских соглашений. Вне этих соглашений мирное урегулирование просто невозможно», — подчеркнула Никонорова.

Накануне стало известно, что в ДНР не прекращается огонь. Для бомбардировки Донбасса украинские войска привезли реактивные системы залпового огня «Град». Под обстрел ВСУ попали четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики.