Климатолог Кокорин рассказал о «раскачавшейся» погодной системе

Москва, 26 февраля. Прошедшая зима вовсе не была такой холодной, какой могла показаться россиянам. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин.

Специалисты сравнивают полученные температурные показатели с неким эталоном. Их исследования показали, что прошедшая зима была в пределах нормы, передает радио Sputnik. Граждане же судят по своим ощущениям, что не всегда верный показатель, отметил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.

«Другое дело, что за последние 40 лет зимы в России потеплели в среднем на 2,5 градуса. На фоне более теплых зим, которые были в последние годы, эта кажется нам особенно холодной, хотя ничего особенного не было», — отметил специалист.

Деятельность человека повлияла на климатические условия Земли. В связи с этим население может наблюдать больше достаточно холодных и непривычно теплых зим.

Жителей Мордовии предупредили о резких перепадах температуры и погодных условий. Перепад может составить до 18 градусов.