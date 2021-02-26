Варшава, 26 февраля. Силы Североатлантического альянса давно готовят план потенциального нападения на Россию. Первоочередной целью для атаки может стать хорошо укрепленная Калининградская область.

Размещенные на территории региона виды вооружений, а также его стратегически выгодное положение обеспечат России победу над противником в первые часы боя. Предотвратить такой исход возможно только с помощью удара на опережение. Для этого силам США и НАТО необходимо объединить усилия в рамках многоуровневой операции — с суши, воздуха и моря, пишет польское издание Gazeta Polska.

«Можно предположить, что атака... велась бы из Калининградской области. Стратегическое положение и разнообразие видов вооружений... гарантировали бы России успех в первые часы гипотетической войны», — отметил автор материала.

Сейчас Москва идет в ногу с Вашингтоном в геополитическом противостоянии. Российская сторона успешно ограничивает амбиции США, которые в скором времени могут стать неутолимыми из-за возможного отказа РФ от борьбы. При таком исходе событий «мир перестанет быть мирным», заявили аналитики Sohu.