Волочкова напомнила о своих шпагатах в преддверии нового шоу

Москва, 26 февраля. Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова усилила тренировки перед гастролями в Красногорске, где собирается выступить вместе со своей дочкой Ариадной.

Балерина в этом году отметила 45-летний юбилей. На роскошной вечеринке звезда показала своим гостям, что все еще находится в отличной физической форме, и исполнила одну из балетных партий.

Сейчас танцовщица готовится к гастролям, посвящая все свое время тренировкам. На своей странице в Instagram Волочкова опубликовала фотографию, показав вертикальный шпагат около боксерской груши.

«К завтрашнему выступлению с нашим спектаклем «Балерина в зазеркалье цирка» в Красногорске я готова! — сообщила балерина под фото. — И вся наша команда. Это будет уже четвертый спектакль за этот месяц. Мы счастливы служить любимому искусству и дарить его людям! Растягиваю удовольствие и набираю силы! Вы увидите прекрасное выступление коллектива Vortex Dance Center и услышите песни на иностранных языках в исполнении моей доченьки Ариадны».

Немногим ранее она также опубликовала небольшое видео с тренировки, исполнив несколько танцевальных движений.

Балерина на протяжении всего периода пандемии коронавируса много времени проводила в хореографическом зале собственного особняка. Танцовщица упорно тренировалась, чтобы давать сольные концерты. Недавно она показала подписчикам изувеченные ноги: с шишками, следами от шелковых лент и наростами. После одно из недавних репетиций танцовщица гордо призналась, что «любит поработать».