Вакцину «Спутник V» начали использовать в Сан-Марино

Сан-Марино, 26 февраля. Первые дозы российского препарата от коронавируса «Спутник V» доставили 23 февраля в Сан-Марино.

Пройти вакцинацию можно на добровольной основе. Итальянцы, которые приедут в Сан-Марино на работу, должны сделать прививку в своей стране. В республике с них этого требовать не будут. Об этом рассказал секретарь по вопросам здравоохранения и социальной безопасности Роберто Чаватта.

Изначально власти Сан-Марино заключили соглашение с Италией о поставке вакцин, но со старта прививочной кампании в Европе 27 декабря в республику не поступил ни один из одобренных препаратов от коронавируса. Власти планируют прививать по 400 человек в день после начала поставок.

Препарат «Спутник V» прошел регистрацию в Гватемале. Это уже третья страна Центральной Америки, которая будет использовать российскую вакцину. Пока ее разрешили использовать на территории 37 государств.