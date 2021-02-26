iPhone 11 признан самым популярным смартфоном 2020 года

Москва, 26 февраля. Смартфоны компании Apple имели хорошие показатели по продажам в 2020 году. Уже несколько лет «яблочные» гаджеты удерживают лидерство в списке самых покупаемых в мире.

Соответствующий рейтинг составила аналитическая компания Omdia. Самым покупаемым смартфоном в мире по итогам прошлого года стал iPhone 11. Он разошелся тиражом 64,8 миллиона единиц.

Следом расположился iPhone SE 2020 модельного года. Его продажи составили 24,2 миллиона единиц. На третьем месте оказался iPhone 12 с результатом 23,3 миллиона проданных гаджетов.

Четвертое и пятое места достались южнокорейским Samsung Galaxy A51 и Galaxy A21s. В десятку вошли Samsung Galaxy A01, iPhone 12 Pro Max, Galaxy A11, Redmi Note 9 Pro и iPhone 12 mini.

Пользователи Apple в скором времени получат новое обновление iOS 14.5. Сейчас доступна бета-версия ОС с новыми эмодзи и усовершенствованной функцией Face ID.