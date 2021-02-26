Инстасамка отказалась платить за такси и разбила в машине окно

Москва, 26 февраля. Скандальная блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, разбила стекло в такси, отказавшись оплачивать поездку.

Об инциденте рассказала сама блогерша, опубликовав видео в сторис своего Instagram. На записи слышно, как Зотеева истерично кричит на водителя, требуя выпустить ее из салона авто. Она пугает мужчину тем, что выложит видео в Сеть, где у нее «4 млн подписчиков».

Водитель спокойным голосом просит девушку успокоиться, напоминая, что способ оплаты поездки изменился, поэтому она должна оплатить услуги.

Блогерша, не слушая водителя, в нецензурной форме потребовала, чтобы ее выпустили. В один момент она угрожает разбить окно и в туже минуту вдребезги разбивает стекло. На этом видео прерывается.

По утверждению девушки, таксист повернул во дворы, заблокировал двери и не выпускал ее.

Отметим, что это далеко не первый скандал, который устраивает Инстасамка ради продвижения своей страницы в соцсетях. Однажды она облила доставщика еды нечистотами из-за того, что тот пришел без маски и перчаток, а после разыграла настоящую постановку с ограблением. Скандалистка объявила, что у нее украли четыре миллиона рублей и ценные вещи. Позже выяснилось, что ограбление было фейком.

Недавно Зотеева выложила видео, где агрессивно оскорбляет бьюти-мастеров, которые приехали к ней с опозданием. Блогерша не выбирала выражений и использовала нецензурную лексику. После того как ей сделали макияж, она вышвырнула вещи визажистов из квартиры и назвала мастеров нищими.

После этого инцидента многие поклонники Инстасамки отвернулись от нее. Одна из подписчиц из Владивостока демонстративно сожгла билет на предстоящий концерт.