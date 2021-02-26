Стал известен способ полностью уберечься от телефонных звонков мошенников

Москва, 26 февраля. Мошенники нашли новый способ обмана, маскируя номер телефона под знакомых жертв. Можно ли защититься от него, рассказал эксперт Максим Назаренко.

Технически замаскировать номер телефона под номер конкретного человека не очень сложно. Сейчас для подобных целей есть различные сервисы и программы. Мошеннику остается только выбрать нужный номер, объяснил заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

«Есть несколько приложений, которые могут показать, как вы записаны в телефонной книге абонента — для этого надо обоим зарегистрироваться в приложении и дать права доступа к контактам. А потом к списку ваших контактов может обратиться и тот, кому бы вы не хотели предоставлять доступ», — цитирует слова эксперта «Прайм».

Защититься от такого способа мошенничества можно, если насовсем избавиться от телефона. Если же пользователь не готов к такому шагу, то нужно научиться осознавать риски и минимизировать их, насколько это возможно, резюмировал Назаренко.

Недавно стало известно, что на современные смартфоны можно установить программы, которые определяют номера. Пользователи, которые столкнулись с мошенниками, делают специальные пометки на определенный номер и потом не попадаются на уловки злоумышленников.