Танки «Армата» превратят в мобильные штабы

Москва, 26 февраля. Новейший российский танк Т-14 «Армата» сможет выполнять роль мобильного штаба. Командиры с его помощью будут управлять другими боевыми машинами в реальном времени.

На специальном экране, установленном в танке «Армата», командиры танковой роты или батальона будут видеть как позиции противника, так и месторасположение своих боевых машин, а также их техническое состояние и остаток боекомплекта. Об этом сообщили «Известия», сославшись на источники в военном ведомстве.

Командир сможет отдать приказ, указав место и цель, и нажав несколько клавиш. Вызвать удар авиации и артиллерии можно будет также в режиме реального времени.

«В послевоенное время советская промышленность всегда выпускала командирские версии основных боевых танков: Т-62К, Т-72К и других. Эти машины были у комбатов», — подчеркнул военный эксперт Виктор Мураховский.

Концерн «Уралвагонзавод» недавно анонсировал серийные поставки танка «Армата» в российские войска. Они начнутся в 2022 году.